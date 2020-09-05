Автобус и BMW столкнулись на севере Москвы

Фото: Агентство "Москва"

ДТП с участием легкового автомобиля BMW и автобуса произошло на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

Авария произошла в районе дома 38 по улице Клязьминская. Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека. Обстоятельства происшествия уточняются.

Позже представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что из-за аварии пострадали пять человек. Трое из них отправлены в больницу.

Ранее аналогичный инцидент возник в результате столкновения автобуса и автомобиля скорой помощи. Два пассажира получили травмы в результате происшествия.