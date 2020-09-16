ДТП с 5 машинами произошло на севере МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Полиция проверяет информацию о ДТП на 55-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщает РИА Новости.

"Около 13 часов поступила информация о ДТП на внешней стороне МКАД, полиция проводит проверку", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По предварительным данным, на дороге столкнулись сразу пять автомобилей. Точных данных о пострадавших пока нет.

Ранее в Дептрансе сообщили о столкновении двух машин на МКАД в районе Можайского шоссе.

В ночь со вторника на среду на юго-востоке Москвы произошла авария с участием машины и мотоцикла. ДТП зафиксировали на пересечении улиц 2-й Институтской и Михайлова, пострадали два человека.

