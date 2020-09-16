В Дептрансе назвали виновника ДТП с двумя пострадавшими на Михайловской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ДТП на улице Михайлова, в котором пострадали два человека, произошло по вине водителя автомобиля каршеринга, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем телеграм-канале.

Ночью в районе дома 41 столкнулись мотоцикл и каршеринг. Отмечается, что водитель последнего, поворачивая на 2-ю Институтскую улицу, не убедился в его безопасности и врезался в мотоцикл.

Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее авария произошла в районе дома 95, корпуса 1, по Варшавскому шоссе. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.