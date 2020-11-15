На Нежинской улице горит новостройка

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В строящемся здании на Нежинский улице произошел пожар. Об этом сообщает на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание произошло в доме 5 Б по данной улице. На месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

В ведомстве отметили, что горит утеплитель на крыше. Площадь пожара составляет порядка 20 квадратных метров.

Ранее стало известно, что одна из квартир в жилом доме в Красноармейске оказалась повреждена в результате пожара. Оз здания была проведена эвакуация 82 жителей дома.

Также сообщалось, что один человек погиб, троих спасли при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде. Пожар возник на 12 этаже дома по адресу: город Зеленоград, корпус 1501. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

