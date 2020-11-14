Пожар произошел на территории Кизилташского монастыря в Крыму

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Фото: скриншот YouTube-канала РИА Новости Крым
Пожар произошел на территории Кизилташского мужского монастыря в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Как пишет РИА Новости, сигнал о возгорании в монастыре поступило в 18:20. При этом первые пожарные подразделения прибыли на место в 18:29.
"Распространение огня остановлено", – рассказал замначальника 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по РК Андрей Лейко.
Позднее стало известно о ликвидации пожара. По информации МЧС, на территории монастыря горела хозяйственная постройка.
"Сам монастырь не горел. <...> Угрозы для монастыря уже никакой нет", – сказал собеседник агентства.
Сообщается, что площадь пожара составила 55 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.
Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием. Он находится в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
Ранее стало известно о серьезном пожаре в производственном здании в Санкт-Петербурге. МЧС уточняло, что возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.
Позднее было объявлено о локализации возгорания. Общая площадь пожара на данный момент составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
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