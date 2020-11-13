Пожару в Санкт-Петербурге присвоили четвертый ранг сложности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Серьезный пожар возник в производственном здании в Санкт-Петербурге. Его уровень повышен до четвертого из пяти, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Здание загорелось по адресу: Петергофское шоссе, дом 73. По этому адресу располагается несколько фирм и "Ленинградский электромеханический завод".

"В 21:25 пожару присвоен повышенный ранг № 4. Для тушения пожара привлечен пожарный поезд", – рассказали в ведомстве.

На данный момент огонь распространился по двум этажам здания – третьему и четвертому. В обоих случаях площадь пожара составляет по 600 квадратных метров.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Инцидент взят на контроль в прокуратуре Красносельского района Санкт-Петербурга.

Накануне крупный пожар произошел в торговом центре в Рязани. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

