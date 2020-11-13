СМИ назвали причину пожара в ТЦ в Рязани

Фото: телеграм-канал Hue

Причиной пожара в торговом центре "М5 Молл" в Рязани стала случайно запущенная сигнальная ракета. Об этом в ходе опроса рассказал инструктор батутного центра, расположенного в ТЦ, сообщает ТАСС.

Мужчина уточнил, что из-за ракеты загорелся поролоновый кубик. Саму ракету в торговый центр, по его словам, принес его знакомый.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кровля торгового центра "М5 Молл"загорелась вечером 12 ноября. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 1,2 тысячи человек. В связи с происшествием была организована проверка местной прокуратурой.