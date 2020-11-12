Пожар в торговом центре в Рязани локализован на площади 500 кв м

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожар в торговом центре в Рязани локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Уточняется, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Ранее стало известно, что загорелась кровля торгового центра "М5 Молл", расположенного на Московском шоссе. Пожару был присвоен третий уровень сложности. По предварительным данным, частично обрушилась крыша здания.

Посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.