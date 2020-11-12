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Происшествия

18:06

В Рязани загорелась кровля торгового центра

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Рязани загорелась кровля торгового центра "М5 Молл" на Московском шоссе, сообщает пресс-служба местного управления МЧС РФ.

"Происходит горение кровли", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

Источник сообщил РИА Новости, что пожару присвоили третий уровень сложности. По предварительной информации, очаг возгорания находился над батутным центром.

Людей из ТЦ эвакуировали, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в экстренных службах.

Ранее пожар произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. В результате инцидента три человека погибли, еще один пострадал. Инцидент произошел в здании на улице Чистопольской.

В ночь на 12 ноября возгорание возникло на складе в Красносельском районе. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Речь идет о складе по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7.

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