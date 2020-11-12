Объявлено о ликвидации пожара на складе в Красносельском районе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожарным удалось потушить возгорание на складе в Красносельском районе Москвы. Такие данные предоставил сайт столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о локализации пожара. Она произошла в 4:00.

"Принятыми мерами <...> пожар <...> в 04 часа 28 минут ликвидирован", – подтвердили в МЧС.

Общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.

Пожар случился в складском здании по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7. На месте происходило возгорание на двух этажах.