Пожар на складе в Красносельском районе локализован

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Красносельском районе Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Известно, что локализация была объявлена в 4:00.

"Сведений о пострадавших не поступало", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы МЧС.

Пожар охватил складское здание по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7. На месте происходило возгорание на двух этажах.

Общая площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут пожарные службы города.