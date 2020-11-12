Склад загорелся на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Складское здание загорелось на северо-востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба МЧС столицы.

По данным ведомства, пожар произошел по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7.

Как пишет РИА Новости, на месте происходит возгорание на двух этажах.

"Возгорание на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания", – рассказали в МЧС.

Известно, что общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. На месте работают пожарные службы.

"Сведений о пострадавших не поступало", – уточнили в МЧС.

Ранее задымление произошло в магазине "Перекресток" на Бакинской улице. Из-за инцидента людей из супермаркета эвакуировали.