Склад загорелся на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Складское здание загорелось на северо-востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба МЧС столицы.
По данным ведомства, пожар произошел по адресу Леснорядский переулок, дом 18, строение 7.
Как пишет РИА Новости, на месте происходит возгорание на двух этажах.
"Возгорание на первом и втором этажах четырех-пятиэтажного разноуровневого складского здания", – рассказали в МЧС.
Известно, что общая площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. На месте работают пожарные службы.
"Сведений о пострадавших не поступало", – уточнили в МЧС.
Ранее задымление произошло в магазине "Перекресток" на Бакинской улице. Из-за инцидента людей из супермаркета эвакуировали.