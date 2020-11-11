Людей эвакуировали из супермаркета на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Задымление произошло в супермаркете "Перекресток" на Бакинской улице на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Из-за инцидента людей из магазина эвакуировали. На место ЧП прибыли пожарные.

В настоящее время специалисты устанавливают источник задымления. О пострадавших не сообщалось.

Накануне возгорание произошло в ангаре по адресу улица Дубнинская, дом 79. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате возгорания ангар обрушился.