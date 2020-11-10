Площадь пожара на Дубнинской улице увеличилась до 200 кв м

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Площадь пожара в автосервисе на улице Дубнинской увеличилась до 200 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В столичном управлении МЧС РФ уточнили, что в результате пожара обрушился ангар. На месте ЧП наблюдается открытое горение.

"Пожарные продолжают ликвидацию пожара с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда", – сообщили в ведомстве, добавив, что данных о пострадавших нет.

Ранее площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Возгорание произошло по адресу улица Дубининская, дом 79.