Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории бывшего завода в столице

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Возгорание на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы удалось локализовать на площади около 500 квадратных метров. Об этом РИА Новости заявили представители главка МЧС России по городу.

По данным ведомства, пожар произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. "Пожар локализован на площади около 500 "квадратов", – говорится в сообщении оперативной службы.

Данных о пострадавших в результате происшествия в столице не поступало.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. На место ЧП прибыли спасатели.