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Пожар произошел в нежилом здании на Рязанском проспекте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание случилось по адресу Рязанский проспект, дом 26, строение 13. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. По предварительным данным, в здании горят лакокрасочные материалы.

Тем временем в Главном управлении МЧС РФ агентству заявили, что пожар произошел на территории бывшего завода ЖБИ. Там, по данным министерства, загорелся строительный мусор. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке столицы. Информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работали спасатели.