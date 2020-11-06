Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке столицы, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, горит квартира на Братиславской улице. Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее в Мытищах в одном из гаражей произошел взрыв газовоздушной смеси. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

В результате взрыва погиб один человек. Всего, по предварительным данным, под завалами оказались два человека, второго доставили в больницу.