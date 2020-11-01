Два человека пострадали при взрыве в гаражах в Мытищах

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Два человека пострадали в результате взрыва в гаражно-строительном кооперативе в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС по области.

"В 11:50 от очевидцев поступило сообщение о взрыве в гаражно-строительном кооперативе 10/2 по улице Попова в Мытищах. Пять гаражей пострадало от взрыва. Пожара после него не последовало. По предварительной информации, пострадали два человека, один передан медикам для осмотра", – сказали в пресс-службе.

На месте происшествия сейчас работают 26 человек и 11 единиц техники. По данным министерства, в гаражах произошел хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.

Накануне сообщалось о возгорании в крепости "Сетунь" в парке "Мастер Панин". Огонь охватил территорию в 400 квадратных метров.

По предварительной информации, на объекте загорелись реквизит и декорации. В июле 2020 года там уже тушили пожар, который распространился на площади 600 квадратных метров.

