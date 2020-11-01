"Хлопок был сильным". Очевидцы – о взрыве в гараже в Мытищах

В результате взрыва в Мытищах оказались разрушены пять гаражей

Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о взрыве в гаражном кооперативе в подмосковном городе Мытищи.

"У нас там в одном из гаражей стоит машина. Вроде ходили, смотрели, ничего не пострадало. Знаем, что рядом был шиномонтаж, там ремонтировали машины и электрику делали", – рассказала одна из очевидцев.

Мужчина, который проживает рядом с гаражами, подтвердил информацию о шиномонтаже. По его словам, машины ремонтировали в двух гаражах. Он выразил мнение, что в одном из них взорвался баллон.

"Скорее всего, произошла моментальная разгерметизация. Рванул баллон, который находился в центральном гараже в подвале. Хлопок был сильным. Мой дом находится в порядка 100 метрах, но я слышал. Сначала я думал, что шкаф какой-то упал у соседей, но это было чуть больше, чем просто хлопок" – рассказал очевидец.

Ранее представитель Главного следственного управления по области Ольга Врадий заявила, что в гаражном комплексе в Мытищах мог взорваться кислородный баллон. В то же время в МЧС сообщили, что в одном из гаражей произошел взрыв газовоздушной смеси. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего.

В результате взрыва погиб один человек. Всего, по предварительным данным, под завалами оказались два человека, второго доставили в больницу. Еще одного пешехода откинуло волной от взрыва, однако за помощью к медикам он не обращался, рассказала Врадий в разговоре с РИА Новости.

Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. В результате происшествия оказались разрушены пять гаражей, у трех из которых обрушилась кровля и еще двух повреждены стены.

На месте происшествия сейчас работают 26 человек и 11 единиц техники. Дело взял на личный контроль прокурор города Андрей Гвоздев. Следователи проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

