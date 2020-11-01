Названа предварительная причина взрыва в гараже в Мытищах

14:04
Фото: телеграм-канал Москва 24
Представитель Главного следственного управления по области Ольга Врадий заявила, что в гаражном комплексе в Мытищах мог взорваться кислородный баллон. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, в гаражном боксе произошел хлопок кислородного баллона", – сказала Врадий.
В то же время в МЧС сообщили, что в одном из гаражей произошел взрыв газовоздушной смеси. Сейчас специалисты устанавливают точную причину произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Всего, как сообщалось, под завалами оказались два человека, второго с различными травмами доставили в больницу.
Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. В результате происшествия оказались разрушены пять гаражей, у трех из которых обрушилась кровля и еще двух повреждены стены.
На месте происшествия сейчас работают 26 человек и 11 единиц техники. Дело взял на личный контроль прокурор города Андрей Гвоздев. Следователи проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Один человек погиб при взрыве в гараже в Мытищах
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