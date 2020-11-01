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Происшествия

12:59

Один человек погиб при взрыве в гаражах в Мытищах

происшествия

Видео: телеграм-канал Москва 24

Один человек погиб при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

"По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие", – сказали в надзорном ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о двух пострадавших в результате взрыва, который произошел в гаражно-строительном кооперативе 10/2 по улице Попова в Мытищах.

По предварительным данным, в гаражах произошел хлопок кислородного баллона. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Повреждены не менее пяти гаражей, три из них обрушились.

На месте происшествия сейчас работают 26 человек и 11 единиц техники. К месту происшествия также выехал прокурор города Андрей Гвоздев. Следователи проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось о возгорании в крепости "Сетунь" в парке "Мастер Панин". Огонь охватил территорию в 400 квадратных метров.

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