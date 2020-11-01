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Взрыв произошел в гаражах в Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

"В Мытищах на территории гаражного комплекса на улице Попова произошел взрыв в одном из гаражей. Предварительно, под завалами находятся три человека", – сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах, в свою очередь, рассказал агентству, что из-под завалов достали одного человека, его передали медикам.

По данным МЧС, в гаражах произошел хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. На месте ЧП работают спасатели.

Накануне сообщалось о возгорании в крепости "Сетунь" в парке "Мастер Панин". Огонь охватил территорию в 400 квадратных метров.

По предварительной информации, на объекте загорелись реквизит и декорации. В июле 2020 года там уже тушили пожар, который распространился на площади 600 квадратных метров.

