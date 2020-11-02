Фото: Агентство «Москва»/Мобильный репортер

Пожар в ангаре с газовыми баллонами на юге Москвы потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по столице.

"В 16:00 пожар ликвидирован. Его площадь составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", – сказали в ведомстве.

Также стало известно, что около 650 газовых баллонов находилось в ангаре.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили Агентству "Москва", что по факту пожара организована проверка. На месте происшествия сейчас находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.

Пожар произошел в ангаре с газовыми резервуарами общим объемом 600 кубических метров на улице Газопровод. Отмечалось, что внутри здания были слышны хлопки. В районе места происшествия было оперативно перекрыто движение.

