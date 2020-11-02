В МЧС опровергли переход огня со склада на юге столицы на газозаправочную станцию

Фото: МЧС России

В МЧС опровергли информацию о переходе огня со склада на юге Москвы на газозаправочную станцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ведомства.

"Никакой газовой заправки рядом с горящим ангаром нет. Распространения огня на соседние здания не было", – заявили в ГУ МЧС по Москве.

Ранее информация о переходе огня появилась в СМИ.

Пожар произошел в ангаре с газовыми резервуарами общим объемом 600 кубических метров. Отмечалось, что внутри здания были слышны хлопки. В связи с инцидентом перекрыли движение на улице Газопровод.

В настоящее время возгорание локализовано. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.