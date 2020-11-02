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Происшествия

14:41 (обновлено 02.11.2020 15:40)

Ангар с газовыми резервуарами загорелся на юге Москвы

происшествия пожар

Видео: телеграм-канал "Москва • Новости"

Пожар вспыхнул на юге столицы, сообщает ТАСС.

На улице Газопровод, 4а, горит ангар с газовыми резервуарами общим объемом 600 кубических метров. Огонь быстро распространяется. Внутри слышны хлопки.

В департаменте транспорта сообщили, что из-за пожара на улице Газопровод перекрыто движение. Автомобилистов призвали объезжать место происшествия.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве сообщили, что пожар вспыхнул в административном здании. Горят складское помещение, внутри которого находятся газовые баллоны.

"Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Личный состав работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда", – цитирует спасателей Агентство "Москва".

Видео: Москва 24

Сведений о пострадавших не поступало. По некоторым данным, в опасной близости от места пожара находится резервуар с газом на 400 литров.

Как сообщает источник ТАСС, пожар локализован на площади 300 квадратных метров.

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