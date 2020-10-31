Пожар произошел на территории студенческой поликлиники в Челябинске – МЧС

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Пожар произошел на территории поликлиники Южно-Уральского государственного университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

"Пожар в студенческой поликлинике. Остальные данные уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщает Минздрав региона, в поликлинике взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом.

"В результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел на территории завода "Серп и Молот" в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Позже она увеличилась до 700. В ликвидации возгорания принимали участие 40 человек.

