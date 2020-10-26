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Происшествия

26 октября, 22:43

Площадь пожара на территории завода "Серп и Молот" возросла до 700 квадратных метров

происшествия пожар

Видео: Телеграм-канал Москва 24

Площадь пожара в здании на бывшей территории завода "Серп и Молот" в Москве увеличилась с 400 до 700 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС.

Возгорание произошло в трехэтажном здании по адресу Золоторожский Вал, дом 11, корпус 1. По предварительным данным, горит выселенное здание.

По словам очевидцев, наблюдается открытое горение на втором, третьем этаже и кровле. Причины произошедшего устанавливаются. В ликвидации огня задействованы 40 человек.

Ранее огонь охватил квартиру на 1-й Вольской улице в Некрасовке. Во время пожара из помещения вывели одного человека, его осматривали врачи. С верхних этажей эвакуировали 11 человек.

Позднее стало известно, что данное возгорание ликвидировали.

Здание горит на бывшей территории завода "Серп и Молот" в Москве

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