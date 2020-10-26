Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в квартире в Некрасовке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в доме на 1-й Вольской улице. Во время пожара из квартиры вывели одного человека, сейчас его осматривают врачи. С верхних этажей эвакуировали 11 человек.

Накануне возгорание произошло в промзоне "Тураев" в подмосковном городе Люберцы. В районе строения 15 сгорели три автобуса. Информации о пострадавших не поступало.

Днем ранее возгорание произошло в жилом доме в Басманном районе Москвы. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.