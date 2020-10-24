Один человек погиб при пожаре в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в жилом доме в Басманном районе Москвы. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.

В ведомстве сообщили, что возгорание произошло по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 7-21. В квартире на седьмом этаже загорелись личные вещи и мебель, площадь пожара составила 6 квадратных метров.

"Принятыми мерами возгорание ликвидировано", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее пожар произошел в Южном Тушине в Москве. В экстренных службах сообщили о возгорании на территории гаражного комплекса. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.