В МЧС рассказали, как правильно тушить горящий автомобиль

09:59
Фото: телеграм-канал "Москва • Новости"
Автомобиль может полностью сгореть всего за несколько минут, поэтому владельцу машины необходимо знать, как быстро ликвидировать возгорание. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
В пресс-службе МЧС для тушения авто рекомендуют использовать порошковый огнетушитель – он более безопасен для водителя, не пачкает салон и кузов, однако более эффективен и не требует специальных знаний для использования.
Также эксперты министерства отметили, что автолюбители могут использовать углекислотные огнетушители, однако с их помощью быстро и легко ликвидировать начинающийся пожар не получится: раструб огнетушителя нужно повернуть строго к пламени, потому что холодная пена может попасть на человека.
"А холодовые ожоги – это очень неприятно. Смесь содержит и токсичные вещества, а ветер не всегда дует в нужную сторону", – подчеркнули в ведомстве.
В МЧС напомнили: важно помнить не только о замене резины, но и правилах безопасности в своем автомобиле. В легковых авто должен быть огнетушитель с массой огнетушащего вещества от двух килограммов, во внедорожниках – от трех, а в микроавтобусах и грузовиках – от пяти.
Ранее специалисты рассказали о том, что может стать причиной возгорания авто. К этому могут привести повреждения проводов или протечка масла, рассказали эксперты.
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