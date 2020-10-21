Пожар произошел в гаражах на северо-западе Москвы

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Пожар произошел в гаражах в Южном Тушине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар в гаражах возник на улице Василия Петушкова. Из одного гаража эвакуируют автомобиль "Москвич", сообщил источник.

"Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время экстренные службы ликвидируют возгорание. Источник отметил, что за гаражами находится склад покрышек.

Ранее пожар произошел в бытовках в Солнцеве. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступило. Пожарные локализовали возгорание и потушили его.