Пожар произошел на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар произошел в трансформаторной будке на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

Огонь вспыхнул напротив дома 50 по Новочеремушкинской улице. Площадь возгорания устанавливается.

"Наши подразделения приступили к ликвидации пожара", – сказали в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщили о густом черном дыме в торговом центре в Подмосковье. По их словам, открытого горения не было, из здания без паники вывели всех посетителей и работников.

