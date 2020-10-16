Задымление в ТЦ в Мытищах ликвидировано

Задымление в ТЦ "Красный кит" в Мытищах ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. В результате происшествия никто не пострадал.

"В 16:15 ликвидировано открытое горение, сейчас идет проверка. Площадь горения составила около 2 квадратных метров", – рассказали Агентству "Москва" в ведомстве.

Также отмечается, что из здания эвакуировали 2 350 человек, в том числе 180 детей.

Ранее очевидцы сообщили о густом черном дыме в торговом центре в Подмосковье. По их словам, открытого горения не было, из здания без паники вывели всех посетителей и работников.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Причина задымления в ТЦ в настоящий момент неизвестна.

Ранее москвичи сообщали о задымлении в районе Енисейской улицы.

