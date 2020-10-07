Два человека пострадали при пожаре в паркинге на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в трехэтажном паркинге на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"По адресу улица Клары Цеткин, 18а, произошло загорание в трехэтажном паркинге. В результате пожара пострадали два человека", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб города.

Информацию о пострадавших также подтвердили в Главном управлении МЧС России.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Крыму 7 октября загорелся санаторий Минобороны "Ялта". Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 45 человек и 14 единиц техники, от МЧС РФ – 41 человек и 12 единиц техники.

