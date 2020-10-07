Пожар в санатории Минобороны "Ялта" полностью потушен

11:03
Фото: 82.mchs.gov.ru
В санатории Минобороны "Ялта" в Крыму полностью потушили пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В сообщении говорится, что к тушению привлекались 45 человек и 14 единиц техники, от МЧС РФ – 41 человек и 12 единиц техники.
В среду утром в здании санатория, которое находится на Севастопольской улице в Ялте, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. Пожару был присвоен второй номер сложности. Его площадь достигла 1 000 квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 300 человек.
По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
Пожар произошел в санатории "Ялта" в Крыму
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