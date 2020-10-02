В МЧС опровергли факт задымления в здании ведомства в Фили-Давыдкове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ГУ МЧС по Москве опровергли факт задымления в здании ведомства в столичном районе Фили-Давыдково. По словам представителя ведомства, по указанному адресу проходила тренировка сотрудников.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что задымление произошло в здании МЧС в столичном районе Фили-Давыдково, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что инцидент произошел в здании по адресу улица Ватутина, дом 1.

Ранее пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. В результате случившегося погиб один человек.