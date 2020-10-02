В МЧС опровергли факт задымления в здании ведомства в Фили-Давыдкове

05:36 (обновлено 02.10.2020 10:26)
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В ГУ МЧС по Москве опровергли факт задымления в здании ведомства в столичном районе Фили-Давыдково. По словам представителя ведомства, по указанному адресу проходила тренировка сотрудников.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что задымление произошло в здании МЧС в столичном районе Фили-Давыдково, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что инцидент произошел в здании по адресу улица Ватутина, дом 1.
Ранее пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. В результате случившегося погиб один человек.
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