Один человек погиб при пожаре в жилом доме в ТиНАО

30 сентября, 23:48
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. Об этом передает РИА Новости.
По данным ГУ МЧС по столице, огонь охватил квартиру по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.
"К сожалению, в горящей квартире погиб один человек", – рассказали в МЧС.
При этом сотрудникам ведомства удалось спасти из здания пятерых человек.
"С третьего этажа спасено три человека, из них один ребенок. Со второго этажа спасено два человека", – уточнили в пресс-службе.
Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На данный момент огонь полностью ликвидирован.
Ранее пожар произошел в жилом доме в столичном районе Люблино. При тушении сотрудникам МЧС удалось спасти из здания 6 человек.
26 сентября произошел пожар в промзоне в подмосковных Люберцах. Сообщалось, что на месте происшествия загорелись три металлических контейнера.
В Люберцах произошел пожар на заводе
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