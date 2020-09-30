Один человек погиб при пожаре в жилом доме в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. Об этом передает РИА Новости.

По данным ГУ МЧС по столице, огонь охватил квартиру по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.

"К сожалению, в горящей квартире погиб один человек", – рассказали в МЧС.

При этом сотрудникам ведомства удалось спасти из здания пятерых человек.

"С третьего этажа спасено три человека, из них один ребенок. Со второго этажа спасено два человека", – уточнили в пресс-службе.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На данный момент огонь полностью ликвидирован.

Ранее пожар произошел в жилом доме в столичном районе Люблино. При тушении сотрудникам МЧС удалось спасти из здания 6 человек.

26 сентября произошел пожар в промзоне в подмосковных Люберцах. Сообщалось, что на месте происшествия загорелись три металлических контейнера.