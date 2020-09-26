В подмосковном МЧС опровергли информацию о мощном взрыве в Люберцах

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Пожар произошел в промзоне в подмосковных Люберцах. Мощного взрыва на территории завода не было, приводит ТАСС заявление МЧС России по Московской области.

"В Люберцах в промзоне загорелись три металлических контейнера. Никаких опасных веществ там нет", – сказали в оперативной службе. По данным экстренного ведомства, сообщения о сильном взрыве на данной территории не соответствуют действительности.

В МЧС по области отметили, сейчас выясняется, что находится в загоревшихся контейнерах.

Ранее склад загорелся в подмосковном Домодедове. Пожар возник в деревне Павловской на улице Вокзальной.