В подмосковном МЧС опровергли информацию о мощном взрыве в Люберцах

Фото: телеграм-канал Readovka
Пожар произошел в промзоне в подмосковных Люберцах. Мощного взрыва на территории завода не было, приводит ТАСС заявление МЧС России по Московской области.
"В Люберцах в промзоне загорелись три металлических контейнера. Никаких опасных веществ там нет", – сказали в оперативной службе. По данным экстренного ведомства, сообщения о сильном взрыве на данной территории не соответствуют действительности.
В МЧС по области отметили, сейчас выясняется, что находится в загоревшихся контейнерах.
Ранее склад загорелся в подмосковном Домодедове. Пожар возник в деревне Павловской на улице Вокзальной.