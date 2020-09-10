Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Домодедово

Фото: МЧС РФ

Два человека погибли, еще восемь были спасены при пожаре в жилом многоквартирном доме в Домодедово.

Как сообщили в МЧС по Московской области, возгорание произошло на улице Корнеева, дом 38.

Огонь распространился в квартире на пятом этаже на площади 25 квадратных метров.

Пожарные вывели восемь человек по лестничным маршам, еще семеро жителей покинули здание самостоятельно.

Для тушения привлекались 32 человека личного состава и 11 единиц техники.

Три человека ранее погибли при пожаре в квартире 9-этажного жилого дома в Зеленограде.