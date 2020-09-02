Около 100 человек эвакуируют в Ростовской области из-за угрозы пожара

Фото: ТАСС/МЧС России

Власти Ростовской области приступили к эвакуации около 100 человек из хутора Патроновка из-за угрозы распространения огня от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

"В Тарасовском районе из хутора Патроновка (рядом со станицей Митякинской) в превентивных целях эвакуируют около 100 человек", – подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Непосредственно в станице свои дачи покинули 140 человек. Эвакуировались они самостоятельно.

На данный момент в Ростовской области зафиксированы четыре масштабных лесных пожара общей площадью 170 гектаров. Наиболее опасная обстановка сохраняется в Тарасовском районе – здесь огонь сохраняется на площади 150 гектаров.

Над ликвидацией пожаров работают 406 человек и 120 единиц техники. В частности, на месте происшествия задействованы три вертолета Ми-8 МЧС России и одна аналогичная машина Минобороны.

