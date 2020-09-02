18:43
Фото: ТАСС/МЧС России
Площадь природных пожаров в Ростовской области выросла почти вдвое за несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В настоящий момент она достигла 38 гектаров. На борьбу с огнем брошены силы более 400 человек.
В МЧС сообщили, что сейчас наблюдаются два лесных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах. Площадь, пройденная огнем, составляет 32 гектара. Также в ведомстве рассказали о ландшафтных пожарах в Каменском и Красносулинском районах. Там их площадь достигла 6 гектаров.
"Продолжается тушение лесного массива на площади 14,5 гектара. Всего в настоящее время к тушению в четырех районах Ростовской области привлечено 406 человек и 120 единицы техники", – сообщили в ведомстве.
Ранее в Ростовской области вследствие лесных пожаров загорелись 20 домов в одном из садовых товариществ. В МЧС отметили, что возгорание в строениях ликвидировано. Угроза населенному пункту устранена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: