Фото: ТАСС/МЧС России

Площадь природных пожаров в Ростовской области выросла почти вдвое за несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В настоящий момент она достигла 38 гектаров. На борьбу с огнем брошены силы более 400 человек.

В МЧС сообщили, что сейчас наблюдаются два лесных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах. Площадь, пройденная огнем, составляет 32 гектара. Также в ведомстве рассказали о ландшафтных пожарах в Каменском и Красносулинском районах. Там их площадь достигла 6 гектаров.

"Продолжается тушение лесного массива на площади 14,5 гектара. Всего в настоящее время к тушению в четырех районах Ростовской области привлечено 406 человек и 120 единицы техники", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Ростовской области вследствие лесных пожаров загорелись 20 домов в одном из садовых товариществ. В МЧС отметили, что возгорание в строениях ликвидировано. Угроза населенному пункту устранена.