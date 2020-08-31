Власти Москвы заявили об отсутствии природных пожаров в Москве этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Этим летом в Москве не было зафиксировано природных пожаров, сообщает Агентство "Москва". Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, по сравнению с прошлым годом в два раза сократилось число возгораний сухой травы.

"Заранее принятые профилактические меры позволили в этом году не допустить природных пожаров на территории Москвы", – отметил Бирюков.

Он рассказал, что в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, в марте и апреле специалисты провели опашку. Также от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора расчистили лесопарковые зоны.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для предупреждения и ликвидации ландшафтных пожаров была создана группировка в составе более 30 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники.

Кроме того, ежедневный мониторинг проводили вертолеты Московского авиационного центра.

"Всего было организовано 386 авиаразведок, во время которых специалисты оперативно ликвидировали четыре возгорания травы", – добавил Бирюков.

Ранее на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш произошел природный пожар. Из кемпингов в окрестностях заповедника эвакуировали около тысячи туристов. Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком.