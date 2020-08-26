Природный пожар в районе заповедника "Утриш" ликвидирован

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Природный пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее спасателям удалось локализовать возгорание. К тушению были привлечены более 500 человек и 86 единиц техники. Также была организована совместная работа авиационной и наземной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 130 гектаров.

Накануне из кемпингов в окрестностях заповедника "Утриш" эвакуировали около тысячи туристов. Всех желающих обеспечили водой, чаем и сухпайком.

Также были организованы автобусы для транспортировки людей в близлежащие населенные пункты. Из-за лесного пожара в границах Супсехского сельского округа Анапы введен режим ЧС.