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В Калифорнии разбился пожарный вертолет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Известно, что крушение вертолета случилось в среду. Воздушное судно занималось тушением природных пожаров.

"Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга", – сообщили в департаменте.

Отмечается, что пилот был единственным человеком на борту. Он погиб в результате катастрофы.

В данный момент устанавливаются причины аварии.

По последней информации, в Калифорнии сложилась тяжелая обстановка с природными пожарами. В частности, несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации.

Отмечается, что причиной пожаров стала аномальная жара, пришедшая в штат.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Курской области. Авиакатастрофа произошла в Пристенском районе при выполнении сельскохозяйственных работ.