05:41
Фото: Zuma/TASS/Keith Birmingham
В Калифорнии разбился пожарный вертолет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.
Известно, что крушение вертолета случилось в среду. Воздушное судно занималось тушением природных пожаров.
"Вертолет Bell UH-1H выполнял миссию по сбрасыванию воды на пожары в холмистой местности примерно в 9 милях к югу от города Коалинга", – сообщили в департаменте.
Отмечается, что пилот был единственным человеком на борту. Он погиб в результате катастрофы.
В данный момент устанавливаются причины аварии.
По последней информации, в Калифорнии сложилась тяжелая обстановка с природными пожарами. В частности, несколько тысяч человек получили распоряжение властей о срочной эвакуации.
Отмечается, что причиной пожаров стала аномальная жара, пришедшая в штат.
Ранее легкомоторный самолет разбился в Курской области. Авиакатастрофа произошла в Пристенском районе при выполнении сельскохозяйственных работ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: