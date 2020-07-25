Легкомоторный самолет разбился в Курской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, сообщает РИА Новости.

Самолет разбился в субботу в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхоз работ, пилот погиб.

"Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая контролирует проверку.

Отмечается, что на место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Ранее легкомоторный самолет разбился в городе Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел в районе Игумновского шоссе. К проверке инцидента привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

