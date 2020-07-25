Легкомоторный самолет разбился в Курской области

25 июля, 20:16
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, сообщает РИА Новости.
Самолет разбился в субботу в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхоз работ, пилот погиб.
"Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая контролирует проверку.
Отмечается, что на место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев.
Ранее легкомоторный самолет разбился в городе Дзержинске Нижегородской области. Инцидент произошел в районе Игумновского шоссе. К проверке инцидента привлекли 12 человек и четыре единицы техники.
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