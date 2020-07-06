Легкомоторный самолет потерпел крушение под Нижним Новгородом

Легкомоторный самолет разбился в городе Дзержинске Нижегородской области. О данном происшествии ТАСС рассказали представители ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются", – говорится в заявлении.

По данным РИА Новости, упасть мог кукурузник Ан-2, место падения ищут оперативные службы. Отмечается, что в 16:38 в МЧС поступила информация, что воздушное судно упало в районе Игумновского шоссе.

К проверке привлекли 12 человек и четыре единицы техники. Ко всему прочему, проверку возможного инцидента с падением самолета начала прокуратура. Обстоятельства происшествия под Нижним Новгородом устанавливаются.

Ранее в Рязанской области разбился легкий самолет. Позже стало известно, что летательный аппарат задел линии электропередачи.