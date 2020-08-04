Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на Алтае

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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СК на транспорте.

По данным СК, воздушное судно с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку на горе Белуха около 17:00 (в 13:00 по Москве). Информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Накануне самолет ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. Он направлялся из столицы страны Бамако в Гао. Травмы получили по меньшей мере шесть человек.