Самолет ООН с россиянами на борту совершил жесткую посадку в Мали

03 августа, 21:01
Фото: depositphotos/sikaraha
Самолет ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. Травмы получили по меньшей мере шесть человек, сообщает "Газета.ру".
Самолет имеет бортовой номер RA-74044 и принадлежит компании Utair. Он направлялся из столицы страны Бамако в Гао.
По данным местных властей, среди пострадавших могут быть россияне. Обстоятельства происшедшего выясняются.
В посольстве РФ уточнили, что при жесткой посадке самолета тяжело пострадавших нет.
"По предварительной информации, на борту находилось семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет", – отметил представитель посольства.
Ранее самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал в Сомали из-за ослов, которые выбежали на взлетно-посадочную полосу аэропорта.
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