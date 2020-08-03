Самолет ООН с россиянами на борту совершил жесткую посадку в Мали

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Самолет ООН совершил жесткую посадку в малийском городе Гао. Травмы получили по меньшей мере шесть человек, сообщает "Газета.ру".

Самолет имеет бортовой номер RA-74044 и принадлежит компании Utair. Он направлялся из столицы страны Бамако в Гао.

По данным местных властей, среди пострадавших могут быть россияне. Обстоятельства происшедшего выясняются.

В посольстве РФ уточнили, что при жесткой посадке самолета тяжело пострадавших нет.

"По предварительной информации, на борту находилось семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет", – отметил представитель посольства.

Ранее самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал в Сомали из-за ослов, которые выбежали на взлетно-посадочную полосу аэропорта.