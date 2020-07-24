Испуганные ослы спровоцировали падение самолета с гуманитарным грузом ООН

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Самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал в Сомали из-за ослов на посадочной полосе. Об этом сообщает издание Daily Nation.

Испуганные звуками летательного аппарата животные побежали в сторону взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Беледуэйне. Пилоты были вынуждены резко изменить курс, в результате чего самолет врезался в дюны.

На борту авиасудна находились три человека. Никто их них не пострадал. Сам самолет после жесткой посадки развалился и сгорел.

Ранее в России перестал выходить на связь самолет Ан-2, который вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии 19 июля. На поиски авиасудна были направлены три других борта.

