Самолет Ан-2 не выходит на связь в Бурятии

Фото: ТАСС/Валерий Морев

Самолет Ан-2, который вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь. Об этом ТАСС заявили в региональном главке МЧС России.

"В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании "Феникс", – рассказали в пресс-службе ведомства. По информации подразделения, на борту воздушного судна было шесть человек.

Отмечается, что на борту двое человек экипажа и четыре пассажира. При этом маршрут следования данного самолета в настоящий момент неизвестен.

Ранее была названа предварительная причина падения самолета в Нижегородской области. Так, причиной случившейся катастрофы могло стать задевание самолетом провода. После этого самолет загорелся и упал.