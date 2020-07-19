Самолет Ан-2 не выходит на связь в Бурятии

19 июля, 23:08
Фото: ТАСС/Валерий Морев
Самолет Ан-2, который вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь. Об этом ТАСС заявили в региональном главке МЧС России.
"В 20:21 мск поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании "Феникс", – рассказали в пресс-службе ведомства. По информации подразделения, на борту воздушного судна было шесть человек.
Отмечается, что на борту двое человек экипажа и четыре пассажира. При этом маршрут следования данного самолета в настоящий момент неизвестен.
Ранее была названа предварительная причина падения самолета в Нижегородской области. Так, причиной случившейся катастрофы могло стать задевание самолетом провода. После этого самолет загорелся и упал.
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